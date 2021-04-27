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ماجر:”مصر ستتأهل في المركز الأول على حساب الخضر”

الرياضة
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ماجر:”مصر ستتأهل في المركز الأول على حساب الخضر” ماجر
بقلم حواز عبد النور

رشح أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر المنتخب المصري للتأهل في المركز الأول على حساب الخضر في منافسة كأس العرب.

ماجر قال عقب عملية القرعة لقنوات الكأس القطرية:”المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ومصر هي مجموعة مُفخخة لأن الكل سيُرشح هذين المُنتخبين للتأهلى عن هذه المجموعة”.

“لكن أنا سأُرشح المنتخب المصري للتأهل في المركز الأول لأنه مُتكون أغلبه من لاعبين محليين ينشطون في البطولة المصرية”.

“لا أعتقد أن المنتخب الجزائري سيلعب كأس العرب باللاعبين المحترفين وسيُشارك بالمحليين لذلك أُرشح مصر”


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