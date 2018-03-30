ماجر:”هذه هي حقيقة الأرض التي تحصلت عليها بالسابلات”

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ماجر:”هذه هي حقيقة الأرض التي تحصلت عليها بالسابلات” ماجر
بقلم عبد النور حواز

كشف الناخب الوطني رابح ماجر عن حقيقة القطعة الأرضية التي تحصل عليها بولاية الجزائر العاصمة من أجل إنشاء مركز تكوين.

وقال ماجر في حوار مُطول مع موقع “غول” الفرنسي نُشر سهرة الخميس:”ليس لدي شيئ أُخفيه والقطعة الأرضية تحصلت عليها بطريقة قانونية لإنشاء مركز تكوين”.

“أنا فخور جدا بالمشروع الذي أطمح للقيام به والذي سيعود بالفائدة على الكرة الجزائرية والشباب الجزائري خاصة”.

“قمت بكراء القطعة الأرضية لمدة 99 سنة مثلما يسمح به القانون الجزائري بأموالي الخاصة والحديث عن منحي إياها مجانا من طرف الوالي إشاعة”.


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