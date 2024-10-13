ماجر :”أتطلع لتدريب منتخب وطني أو ناد عربي أو افريقي”

أكد الناخب الوطني السابق رابح ماجر تطلعه لتدريب إحدى المنتخبات الإفريقية أمام الأندية العربية أو العربية مستقبلا.

وقال رابح ماجر في حواره لموقع “أفريكا فوت” الذي نشر اليوم الأحد “أنا منفتح على كل المشاريع الرياضية، وسيشرفني أن أتولى مسؤولية فريق وطني أو حتى ناد عربي أو إفريقي”.

كما أضاف أسطورة الثمانينات عن إمكانية فوز منتخب إفريقي بكأس العالم مستقبلا ” في نظري أفريقيا ليست في وضع جيد بعد للفوز ببطولة بحجم كأس العالم، سيتعين علينا أن ننتظر بعض سنوات حتى نرى منتخبا أفريقيا يتوج بكأس العالم”.

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