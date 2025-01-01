ماجر: “أتمنى أن يحترف ابني في البطولة البرتغالية يوماً ما”

كشف الناخب الوطني الأسبق، رابح ماجر، أنه يتمنى أن يشاهد ابنه لطفي، لاعبا محترفا في البطولة البرتغالية يوماً ما.

وصرّح رابح ماجر، اليوم الخميس، لموقع “zerozero.pt” البرتغالي: “لطفي ينشط حاليا في نادي الشحانية القطري معارًا من نادي الدحيل. لديه عقد لمدة خمس سنوات، لكنني تحدثت مع مسؤولي ناديه واتفقنا أنه من الأفضل أن يغير الأجواء قليلًا. وبالفعل، سجل هدفًا بالكعب مؤخراً وكان رائعًا”.

وأضاف المتحدث: “أتمنى بشدة أن أرى ابني لطفي لاعبا محترفا في البطولة البرتغالية يومًا ما”.