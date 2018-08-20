ماجر: “أتمنى أن ينجح المنتخب في التأهل إلى كان 2019”

كشف الناخب الوطني السابق رابح ماجر عن شعوره بالظلم عقب إقالته من منصبه رفقة طاقمه الفني بعد هزيمة في مباراة ودية أمام منتخب البرتغال.

واجرى صاحب الكعب الذهبي حوارا مطولا مع صحيفة “جون افريك” اليوم الإثنين أوضح من خلاله العديد من الأمور قائلا:

“بطبيعة الحال أنني أشعر بالظلم..لأن الهدف كان التحضير لمواجهة غامبيا خلال شهر سبتمبر من أجل التأهل إلى كان 2019″

وأضاف: ” المباريات الودية كانت من أجل إجراء التجارب الفنية، وتجريب بعض اللاعبين..لقد قمنا بعمل كبير ورائع رفقة جمال مناد وإيغيل..الآن أتمنى أن يتمكن المنتخب من التأهل”.