ماجر :”أتمنى أن يُسجل محرز في النهائي ليدخل تاريخ رابطة الأبطال”

عبّر أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، عن أمله في رؤية رياض محرز حاملا للقب رابطة الأبطال الأوروبية، بداية من سهرة اليوم السبت. وتحدث صاحب الكعب الذهبي لتلفزيون “النهار” في هذا الشأن، مُتمنيا كل التوفيق لمُحارب الصحراء أمام تشيلسي.

وصرّح الناخب الوطني الأسبق :”آمل أن يتألق رياض اليوم، ويتمكن من التسجيل ليبقى في تاريخ رابطة الأبطال، وأتمنى نجاحه في التسجيل خلال النهائي”.

وواصل :”كُلنا ننتظر النهائي، وبالتوفيق لرياض والسيتي، الذي يعتبر فريقا جيدا وبالنسبة لي هو الأفضل أوروبيا، وإن شاء الله بعد اللقاء سيكون محرز ثاني جزائري يتوج بالتشامبينزليغ”.

وختم :”إنها فُرصة كبيرة لمحرز، وعليه أن يدخل اللقاء بإرادة كبيرة، وهو يعرف الدور الذي يجب عليه القيام به”.