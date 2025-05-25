ماجر: “أتمنى تتويج “الخضر” بكأس العرب 2025″

تمنى الناخب الوطني الأسبق، وأسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، حظا موفقا لـ “الخضر” في البطولة العربية التي ستحتضنها قطر، في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.

ويرتقب أن يتعرف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، عن منافسيه في رحلة الدفاع عن لقب 2021. بمناسبة مراسم القرعة المقررة بداية من الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر، بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وقبل انطلاق القرعة، وجه ماجر رسالة تشجيع لأشبال مجيد بوقرة، وذلك، في تصريح خص به حساب “كأس العالم” عبر منصة “إكس”.

وظهر أسطورة “الخضر” في فيديو مقتضب، تمنى من خلاله حظا موفقا للعناصر الوطنية. وقال: “أتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، كما نعلم أنه فاز ببطولة العرب عام 2021 وهو حامل اللقب.”.

وأضاف ماجر في السياق ذاته: “أتمنى كل التوفيق للمنتخب. وإن شاء الله الفوز مرة ثانية بالكأس.. بالتوفيق للجزائر وبالتوفيق لكل اللاعبين المشاركين في هذه البطولة”.