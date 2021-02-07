ماجر: “أحترم زطشي ولم أصرح بأن بلماضي مدرب عادي”

نفى الأسطورة الجزائرية رابح ماجر كل التصريحات التي نسبت له، عن رئيس الفاف خير الدين زطشي، والناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح ماجر، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لم أصرح أبدا بأنني سأعود لتدريب المنتخب الوطني، عندما يرحل الرئيس الحالي للفاف خير الدين زطشي“.

وأضاف: “هناك أيضا من نسب لي تصريحات أقول فيها بأن بلماضي، مدرب عادي، وأنا لم أتكلم أبدا عنه، فأنا أحترمه”.

وأردف الناخب الوطني الأسبق: “هناك من يحاول استغلال اسمي، مع اقتراب موعد انتخابات الفاف، من أجل تغليط خير الدين زطشي، وأنا أرفض ذلك”.

وتابع رابح ماجر: “من المؤسف أن يتم استغلال اسم رابح ماجر، في كل مناسبة، رغم أني بعيد جدا عن كل هذه الأحداث، بما فيها الترشح لرئاسة الفاف”