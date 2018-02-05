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ماجر: “أخرجت المنتخب من الغيبوبة”

الرياضة
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ماجر: “أخرجت المنتخب من الغيبوبة”
بقلم أمير بهلول

صرح الناخب الوطني رابح ماجر، أنه أخرج الخضر من الغيبوبة في الفترة الأخيرة وفي المباريات الـ3 التي أشرف عليها.

وقال ماجر لموقع “غول” : “في بداية الأمر أنا أثق في إمكانياتي وفي معرفتي لكرة القدم من أجل قيادة منتخب بلادي”

وأضاف:”يجب أن ننوه بالنجاح الذي حققناه في الـ3 مباريات الأخيرة بعد أن كان المنتخب في غيبوبة”.

وتابع: “التيار يمر جيدا بين الطاقم الفني واللاعبين وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين”.

وأردف: “هذا ما ظهر أيضا في كل المباريات التي لعبناها، فاللاعبون قدموا ما عليهم”.

وختم كلامه: “حتى اللاعبين المحليين، عادت إليهم الثقة، ونحن الآن عائلة واحدة، ونجحنا في تكوين منتخب جيد”.

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