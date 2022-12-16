ماجر :” أرشح هذا المنتخب للتتويج بالمونديال”

أكّد نجم منتخب الثمانينات رابح ماجر أن نهائي مونديال قطر سيكون مثيرا و شيقا بين فرنسا والارجنتين بالنظر إلى قوة المتنافسين.

وقال ماجر في تصريح له لوكالة الأنباء الألمانية. الذي نشره موقع “الكأس” اليوم :”بشكل عام، و حسب رأيي الشخصي أعتقد ان منتخب الأرجنتتين سيفوز بكأس العالم”.

كما أضاف ماجر عن منتخب فرنسا:”ديشان لعب دورا كبيرا في تأهل فرنسا الى الدور النهائي. وأبرز قرار له هي التغييرات التي قام بها أمام منتخب المغرب، و نجح فيها”.

وأضاف عن مشاركة المنتخبات العربية :”منتخب السعودية رفع سقف طموحات العرب بالفوز امام الارجنتين الذي سينشط النهائي”.

كما قال عن مشاركة تونس والمغرب :”منتخب تونس اعبجني كثيرا رغم الخروج من الدور الاول، وعن المغرب كان بمقدوره تحقيق المفاجأة. كما لعب ورقة الاستقرار، وهو الذي كان له الفضل الكبير”.