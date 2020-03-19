ماجر: “أعداء النجاح كانوا وراء إفشال مشروع الصابلات”

تحدث الناخب الوطني السابق رابح ماجر، عن المشروع الذي كان يعتزم إنشائه بمنطقة “الصابلات” بالعاصمة، والأسباب التي أدت لعدم تجسيده.

وصرح رابح ماجر، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “حان الوقت لأتحدث وليعرف الشعب الجزائري الحقيقة فيما يخص مشروع الصابلات”.

وأضاف: “هو مشروع ملاعب كرة القدم، أردت إنجازه في “الصابلات”، لفائدة بلدي، وليستفيد منه شباب الجزائر”.

وتابع: “هذا المشروع كان من المفترض أن يكون مفخرة للجزائر، لكن بعض الأعداء سعوا جاهدين لإفشاله، وفعلا تمكنوا من ذلك”.

وأردف الناخب الوطني السابق: “القطعة الأرضية كانت ستبقى ملك للدولة، بالرغم من أنني دفعت أموال كبيرة من أجل تأجيرها من ولاية الجزائر”.

وختم رابح ماجر، بخصوص هذا المشروع: “هذا المشروع لن يرى النور، وأنا لم أستعد أي سنتيم من الأمول التي دفعتها”.