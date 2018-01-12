ماجر: “ألعب من أجل الفوز وليس لتكوين لاعبين في المنتخب”

كشف الناخب الوطني رابح ماجر، أنه يسعى للفوز بكل مباراة يدخلها مع الخضر، وأنه يستدعي دائما اللاعب الأكثر جاهزية للمنتخب.

وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “لانستدعي لاعبين للمنتخب لتجربتهم أوتكوينهم، بل لإدماجهم، لأننا نسعى للفوز دائما بمبارياتنا سواءً ودية أو الرسمية”.

وتابع: “لا أستقدم لاعبين من أجل إرضاء بعض الأشخاص، أو بعض الجرائد التي تروج لأسماء جديدة، لكن سنعطي الفرصة للجميع”.

وأضاف: “لدينا أهداف للمدى المتوسط أولها التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019، لذا من الغير المعقول إجراء تغييرات جذرية على التشكيلة”.

وأردف ماجر: “في وقت قصير حققنا نتائج جيدة، وسجلنا أهداف كثيرة، ونسعى للعمل أكثر مستقبلا لتحقيق نتائج أفضل”.