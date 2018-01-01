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ماجر :”أنا أفضل من مارادونا”!!

الرياضة
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ماجر :”أنا أفضل من مارادونا”!!
بقلم إسماعيل عشاش

إستحضرت وسائل الإعلام الإسبانية، صبيحة اليوم، صفقة انتقال الناخب الوطني، رابح ماجر على شكل إعارة لفالنسيا، خلال شتاء سنة 1988.

وتذكر مُحبو “الخفافيش” التصريح الناري الذي أطلقه صاحب الكعب الذهبي عندما قارن نفسه مع “مارادونا” :”أنا لاعب أكثر تكاملا منه”.

وأضاف العربي الوحيد المُتوج بلقب رابطة الأبطال الأوروبية :”لم آت لفالنسيا لأقوم بدور النجم، بل لتقديم الإضافة والتألق في الليغا”.

ولم تحدث تصريحات خريج مدرسة النصرية حينها أي ضجة، لأن الجزائري كان مُصنفا مع أحسن اللاعبين في العالم دون نقاش.

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