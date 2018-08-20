ماجر: ” أنا المدرب الوحيد في العالم الذي يقال بسبب هزائم في مباريات ودية”

إستغرب الناخب الوطني السابق رابح ماجر من قرار إقالته من العارضة الفنية للمنتخب الوطني عقب خسارة الخضر لمباريات ودية أمام منتحبات مونديالية.

واجرى صاحب الكعب الذهبي حوارا مطولا مع صحيفة “جون افريك” اليوم الإثنين أوضح من خلاله العديد من الأمور قائلا:

“ربما أنا المدرب الوحيد في العالم الذي يتعرض للإقالة بسبب هزائم في مباريات ودية..وأمام من؟ إيران (2-1)، البرتغال (3-0)، السعودية (2-0)، وهي ثلاث منتخبات مونديالية، في حين أنني قمت بإشراك اللاعبين المحليين فقط في هذه المباريات”

وأضاف: “سجلنا هزيمة أخرى أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (3-2)، وهي الهزيمة التي أثرت في نفسي كثيرا..لكننا ننسى بسرعة الهزيمة الكبيرة المسجلة أمام منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة (3-0)، وأمام منتخب تنزانيا بـ (4-1)، وأمام نيجيريا على البساط الأخضر (3-0 “النتيجة الأصلية 1-1)، أو الهزيمة المسجلة أمام منتخب رواندا الأول بـ(4-1)