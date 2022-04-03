ماجر: “أنا مستهدف وعلى الجزائريين عدم تصديق ما يقال باسمي”

أبدى الأسطورة الجزائرية، رابح ماجر أول ردة فعل له عقب اقصاء المنتخب الوطني، كما ردّ عن الشائعات المتداولة باسمه مؤخرا.

وقال ماجر، في تصريح “للنهار أون لاين”: “قررت منذ فترة تجنب الحديث عن المنتخب الوطني، كون تصريحاتي تفهم بالغلط”.

كما أوضح: “حزنت ككل الجزائريين بإقصاء الخضر، لكن هناك بعض الأطراف تريد تشويه سمعت ماجر بأي طريقة كانت”.

وأردف صاحب الكعب الذهبي: “كنت وسأبقى سفير الجزائر في المحافل الكبرى، وفخور بمشاركتي في حفل قرعة كأس العالم، كلاعب جزائري”.

وفيما تعلق بالأخبار اتي تم تداولها مؤخرا على لسانه عبر العديد من وساءل الإعلام الأجنبية، أوضح رابح ماجر

“ماجر أصبح اسما مستهدفا من وسائل اعلام أجنبية، لذا أطلب من الجزائريين عدم تصديق كل ما ينقل باسمي”.