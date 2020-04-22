ماجر: “أنا وبلومي والبقية كنا كعائلة واحدة”

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر على علاقته الطيبة مع زملائه خلال نهائيات كأس العالم 1982 التي نظمتها إسبانيا.

وأجرى رابحماجر حوارا مطولا مع موقع سبوتنيك بالعربي أين تحدث عن العديد من الأمور التي تخص مشواره الكروي وعلاقته بلخضر بلومي قائلا:

“نحن لم نكن أبدا كمنافسين بل شكلنا عائلة، وعندما أتكلم عن بلومي يجب ذكر عصاد وبن حاولة وفرقاني وغيرهم من اللاعبين، الذين كانوا معي في الفئات الصغيرة مع المنتخب، ومنذ ذلك الوقت ونحن في نفس المنتخبات حتى وصلنا إلى المنتخب الأول، فكونا فريقا كبيرا هو منتخب الثمانينات الذي فاز في مونديال 82 على ألمانيا، وهذا الفريق كله كان من الفئات الصغيرة، فكنا أكثر من أصدقاء بل عبارة عن عائلة هم الجيل الذهبي في الثمانينات، وأنا فخور جدا أني كنت من بين هؤلاء اللاعبين”.