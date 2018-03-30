ماجر: “أنقذت الخضر من خسارة كبيرة أمام إيران بإخراج هني”

أوضح الناخب الوطني، رابح ماجر، أن تغيير سفيان هني، في مباراة إيران، كان ضروريا، بسبب تغييره خطة اللعب في هذه المباراة.

وصرح ماجر في هذا الخصوص: “هني لم يكن يشارك في الدفاع، ولو تركته كنا سنتلقى أهدافا أخرى في هذه المباراة”.

وأضاف: “كنا نلعب بـ3 لاعبين في الوسط مجاني، بوخنشوش، وهني، وبخروج هني، استعدنا توازننا بدليل أننا لم نتلقى أي هدف وتمكنا من تقليص النتيجة”.

وتابع: “أنقذت المنتخب من خسارة كبيرة أمام إيران، بإخراج هني، وهذا لا يعني أن اللاعب سيء، بالعكس، وإنما الخطة تطلبت ذلك”.

وأردف ماجر: “يبقى أن سفيان هني، لاعب جيد، وأنا أحترمه كثيرا، لأنه يعمل دائما باجتهاد مع المنتخب الوطني”.