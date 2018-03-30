ماجر :”إحنا ذنبنا إيه”!!

عبّر الناخب الوطني، رابح ماجر عن امتعاضه من المُعاملة التي يتعرض لها من طرف الجماهير الجزائرية، والتي اعتبرها “موجهة ضده”.

وقال للقناة الإذاعية الأولى اليوم الجمعة :”فزنا برباعية أمام تانزانيا، ولكن الجمهور صفر علينا لأنهم غيروا لهم الصورة الحقيقية”.

ليُضيف :”ماراناش فاهمين، إحنا ذنبنا إيه، لا أفهم سبب الحملة ضدي رغم أني بصدد القيام بعمل كبير، لازم مايغلطوكمش”.

وترك أسطورة كرة القدم الجزائرية الإنطباع بأن الإنتصار الأخير أمام “تانزانيا” و”إفريقيا الوسطى”بمثابة الإنجاز.