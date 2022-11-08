قناة النهار ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي بقلم قناة النهار نشر في 08 نوفمبر 2022 - 10:01 شارك غرِّد أرسل 87 0 ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RjRlO اقرأ أيضا نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا قناة النهار 29 أكتوبر بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت قناة النهار 24 أكتوبر أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل قناة النهار 24 أكتوبر توقيف شاحنة بها 1995 كيس حليب مدعم خارج سلسلة التوزيع بوهران قناة النهار 29 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر عندما يغيب الضمير والهدف هو الربح فقط .. مشاهد صادمة لأطعمة فاسدة داخل ورشة لصناعة الحلويات بوهران قناة النهار 07 نوفمبر صريح جدا: الجزائريون يمجدون نجاح القمة العربية ولم الشمل العربي .. قناة النهار 02 نوفمبر الشيخ النوي: القمة العربية ناجحة بشهادة الأشقاء العرب.. وفلسطين على رأس القمة قناة النهار 03 نوفمبر بلاك ما علابالكش .. المليون ونصف المليون شهيد عدد غير صحيح قناة النهار 30 أكتوبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر