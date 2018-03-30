ماجر: “استرجعنا ثقة اللاعبين وحققنا نتائج جيدة”

الرياضة
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ماجر: “استرجعنا ثقة اللاعبين وحققنا نتائج جيدة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أنّ الخضر تمكنوا من استرجاع الثقة تحت قيادته في ظرف قصير، بدليل النتائج المحققة منذ توليه قيادة المنتخب.

وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “عملنا على استرجاع ثقة اللاعبين، وتمكنا من تحقيق نتائج جيدة، مثلا أمام نيجيريا، التي واجهناها بخمسة غيابات أساسية”.

وأضاف:”بعد نيجيريا، حققنا فوز كبير أمام إفريقيا الوسطى وبعدها تانزانيا، بملعب “05 جويلية” الذي كان يشكل رعبا للمدربين الوطنيين واللاعبين”.

كما تحدث ماجر على المنتخب المحلي مضيفا: “مع الفريق المحلي وفي ظرف قصير، واجهنا رواندا بتونس وحققنا فوزا برباعية خارج الديار، وهي نتيجة لم نحققها منذ سنوات”.


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