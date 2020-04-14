ماجر الأول عربيا وسادس أفضل لاعب إفريقي في التاريخ!

تواجد اللاعب الجزائري السابق رابح ماجر في قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة على مر التاريخ، في مقال صادر عن موقع 90min الإنجليزي.

وتصدر قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة المكونة من 16 لاعبا، الليبيري جورج وياه، يليه الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدي دروغبا، فيما إحتل اللاعب الجزائري رابح ماجر المرتبة السابعة.

ترتيب أفضل اللاعبين الأفارقة على مر التاريخ حسب موقع 90min:

جورج وياه (ليبيريا)

صامويل إيتو (الكاميرون)

ديدي دروغبا (ساحل العاج)

روجي ميلا (الكاميرون)

يايا توريه ( ساحل العاج )

أبيدي بيلي (غانا)

رابح ماجر (الجزائر)

ساديو ماني (السنغال)

محمد صلاح (مصر)

ساليف كايتا (مالي)

جاي جاي أوكوشا (نيجريا)

توماس نكونو (الكاميرون)

الحاجي ضيوف (السنغال)

نوانكو كانو (نيجيريا)

إيمانويل أديبايور (الطوغو )

مايكل إيسيان (غانا)