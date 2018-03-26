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ماجر :”البرتغال لديها كريستيانو ولكننا سنذهب للفوز عليها”

الرياضة
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ماجر :”البرتغال لديها كريستيانو ولكننا سنذهب للفوز عليها”
بقلم إسماعيل عشاش

ينتظر الناخب الوطني، رابح ماجر ومن الآن المُباراة التي ستجمع أشباله بنظيرهم البرتغالي، شهر جوان القادم ويعتبرها “مصيرية” بالنسبة له.

وتحدث خريج مدرسة النصرية عن هذا الموعد مع عناصره :”علينا أن نواصل العمل، ويجب علينا أن نتخلص من جميع العُقد”.

وأردف :”البرتغال تملك كريستيانو رونالدو الذي قلب النتيجة خلال المُباراة الودية أمام مصر، ولكننا سنذهب للشبونة من الحصول على الفوز”.

ليُنهي “خطابه” :”علينا أن نكون حذرين، نحن قادرون على تحقيق نتيجة، البرتغال ليست أقوى منتخب في أوروبا، علينا تحقيق نتائج”.


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التعليقات (2)

  • Ali achraf

    والله اشفق عليك يا ماجر خاصة لما تكون تهذي بهذه الطريقة اضن ان درجة حرارتك فاقت للاربعين فعليك بتنزانيا والسيشل ……

  • جزائري حر

    العب على روحك يا سي ماجر ههههههههههههههه

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