ماجر :”البرتغال لديها كريستيانو ولكننا سنذهب للفوز عليها”

ينتظر الناخب الوطني، رابح ماجر ومن الآن المُباراة التي ستجمع أشباله بنظيرهم البرتغالي، شهر جوان القادم ويعتبرها “مصيرية” بالنسبة له.
وتحدث خريج مدرسة النصرية عن هذا الموعد مع عناصره :”علينا أن نواصل العمل، ويجب علينا أن نتخلص من جميع العُقد”.
وأردف :”البرتغال تملك كريستيانو رونالدو الذي قلب النتيجة خلال المُباراة الودية أمام مصر، ولكننا سنذهب للشبونة من الحصول على الفوز”.
ليُنهي “خطابه” :”علينا أن نكون حذرين، نحن قادرون على تحقيق نتيجة، البرتغال ليست أقوى منتخب في أوروبا، علينا تحقيق نتائج”.
التعليقات (2)
والله اشفق عليك يا ماجر خاصة لما تكون تهذي بهذه الطريقة اضن ان درجة حرارتك فاقت للاربعين فعليك بتنزانيا والسيشل ……
العب على روحك يا سي ماجر ههههههههههههههه