ماجر :”التكتيك درناه باللسان..”

شرح الناخب الوطني، رابح ماجر التكتيك الذي اعتمد عليه مع العناصر المحلية خلال مواجهتهم الودية أمام “رواندا” شهر جانفي المُنصرم.

وقال في هذا الشأن خلال تدخله على التلفزيون الرسمي :”التكتيك درناه باللسان، عمرنا اللاعبين وهم شاهدون على ذلك، وستدخلون للفوز”.

ليُضيف بفخر :”رواندا مافهموش عندما فزنا عليهم برباعية كاملة، وبعدها الجميع بدأ يُعلق بأن المُنافس ضعيف رغم أنه مُتأهل للشان”.

وواصل :”مدرب رواندا إعترف بنا، ويجب ألا ننسى بأنها أول مرة يفوز فيها الخضر خارج أرضهم برباعية منذ سنة 1985″.

وجاءت تصريحات أسطورة “بورتو” موحية وكأنه فاز على “رواندا” على أرضها متانسيا بأن اللقاء أقيم في ملعب مُحايد “تونس”.