ماجر: “الجزائر ستحافظ على تاجها القاري في الكاميرون”

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، “رابح ماجر”، أن المنتخب الوطني الجزائري سيحافظ على تاجه القاري في الكاميرون.

وقال “ماجر” في تصريحاته لمجلة “بوابة الأهرام”: “بشكل عام المنتخبات العربية تقدم مردودا طيبا، خصوصا منتخب بلادي الجزائر”.

وأضاف: “أتوقع بإذن الله أن يكون لقب أمم إفريقيا فى الكاميرون عربيا، فالجزائر قادرة على الفوز باللقب الثاني على التوالي”.

وتابع: “كذلك منتخبات مصر والجزائر وتونس لديها كل المقومات للمنافسة على اللقب، كما أتوقع مشاركة مختلفة ومستويات ونتائج مميزة لتلك المنتخبات فى مونديال 2022 بإذن الله”.

وختم كلامه: “لا شك أن إقامة نهائيات كأس العالم لأول مرة فى بلد عربي “قطر”، سيمنح المنتخبات العربية قوة إضافية، ودفعة هائلة للذهاب بعيدا فى منافسات البطولة”.