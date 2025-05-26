ماجر: “الجزائر ستقول كلمتها في البطولة العربية”

توقّع أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، تألق المنتخب الوطني، في البطولة العربية، المقررة بقطر، في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.

وسجل ماجر، حضوره في مراسم قرعة البطولة، التي وضعت “الخضر” على رأس المجموعة الرابعة. رفقة منتخب العراق، إلى جانب المتأهل من التصفيات المرتقبة نوفمبر المقبل، بين البحرين وجيبوتي، ولبنان أمام السودان.

ورشّح الناخب السابق، أشبال بوقرة، المتوجون بآخر نسخة للبطولة العربية. للتألق في الدورة القادمة، وذلك، في تصريحات على هامش القرعة التي جرت أمس بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وقال ماجر عن مجموعة “الخضر”: “المنافس الأول هو العراق وسنتكلم أيضا عن منتخب البحرين الذي يملك فريقا جيدا”.

وختم أسطورة نادي بورتو البرتغالي: “الجزائر ستقول كلمتها في هذا البطولة”.