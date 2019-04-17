ماجر: ” الجزائر من بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري”

رشّح الناخب الوطني السابق رابح ماجر المنتخب الجزائري للتتويح بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام بمصر في الفترة الممتدة من 21 جوان إلى 19 جويلية.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي عن قرعة البطولة الإفريقية والمرشحين للتتويج بقب الكان في نسختها الـ32 في تصريح لقناة الأهلي المصري قائلا:

ستكون بولة قوية جدا مع المستوى الكبير لكل منتخب الذي يملك طموح للفوز بهذا اللقب، على غرار المنتخب المصري الذي يعتبر صاحب الأرض والجمهور، والذي يملك كل الإمكانيات للفوز بهذه الكأس”.

وأَضاف:” كما عندنا منتخبات قوية أيضا مثل نيجيريا، الكاميرون والسنغال، حتى الجزائر وتونس..يعني كل هذه المنتخبات تملك الإمكانيات للفوز بهذه البطولة”.