ماجر: “الجميع كان خائفا من اللعب في 5 جويلية”

أكد الناخب الوطني “رابح ماجر”، أنّ الفوز برباعية ضد المنتخب التانزاني وثلاثية ضد إفريقيا الوسطى في ملعب 5 جويلية ليس أمرا سهلا.

وقال ماجر للاعبيه حسب موقع “ديزاد فوت”: “لقد سجلتم 4 أهداف في ملعب يهابه الجميع”.

واضاف: “الجميع كان خائفا من اللعب في 5 جويلية سواءً مدربين أو حتى الإتحادية”.

وتابع: “نحن قلنا أننا سنلعب في 5 جويلية لأنه لدينا منتخب قوي، ولدينا لاعبون يمكنهم تحقيق الإنتصارات”.

وأردف: ” ثلاثية ضد إفريقيا الوسطي ورباعية ضد تانزانيا الكل يطرح العديد من التساؤلات”.

وختم كلامه: “ملعب 5 جويلية يسمى بـ”دار الشرع” لكن ليس نحن من سنحاسب لأننا نحقق الإنتصارات وسنبقى كذلك اليوم وغدا”.