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ماجر: “الحمد الله لعدم مواجهة الإمارات” 

الرياضة
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ماجر: “الحمد الله لعدم مواجهة الإمارات” 
بقلم أمير بهلول

أثنى الناخب الوطني رابح ماجر على اللاعبين المحليين المشاركين في تربص المنتخب الذي يختتم اليوم الأربعاء، وأكد أن المشكل الوحيد الذي واجهه هو مشكل الإصابات.

وقال ماجر لموقع الفاف: “البداية كانت جيدة ولم تكن هناك أي مشكلة، والشيء الوحيد هو غياب بعض اللاعبين للإصابة”.

وأضاف: “الحمد الله لعدم مواجهة الإمارات، لأنه عانينا من مشكل الإصابات بغياب 4 أو 5 لاعبين ولم نود المغامرة بهم”.

وتابع: “هدفنا هو البحث والاكتشاف عن المواهب الجزائرية المحلية، من أجل تدعيم الفريق الأول”.

وأردف قائلا: “الحمد الله التربص تم في ظروف عادية ووسط أجواء حماسية”.

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