ماجر: “الخضر قادرون على صنع المفاجأة في مونديال 2022”

تنبأ أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر بقدرة الخضر على صنع المفاجأة في الطبعة المقبلة من كأس العالم، قطر 2022.

وصرح ماجر في هذا الخصوص، لصحيفة “العين الرياضية”: “أعتقد أن المنتخب الجزائري، قادر على صنع المفاجأة والذهاب بعيدا في كأس العالم 2022″.

وأَضاف الناخب الوطني السابق: “لدينا فريق جيد، وجاهز فنيا ونفسيا لهذه البطولة”.

وأردف صاحب الكعب الذهبي: “لا ينقصنا شيء سوى الحظ، فالمنتخبات الإفريقية تعج باللاعبين المميزين، ولديهم محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، أتمنى رؤية منتخبات عربية وإفريقية في أدوار متقدمة”.

وتابع رابح ماجر: “أتمنى لكل المنتخبات العربية التوفيق، ولم لا، فالمنتخب القطري المنظم للبطولة، وصاحب الأرض، يملك لاعبين جيدين وطموح كبير”.