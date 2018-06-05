ماجر: ” السفرية كانت مريحة والإستقبال كان رائعا”

الرياضة
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ماجر: ” السفرية كانت مريحة والإستقبال كان رائعا”
بقلم يونس رزيق

أعرب الناخب الوطني رابح ماجر عن سعادته بحفاوة الإستقبال الذي حضي به المنتخب بالعاصمة البرتغالية لشبونة قبل المواجهة الودية المرتبقة أمام المنتخب البرتغالي سهرة الخميس.

وقال ماجر في تصريح لوسلئل الإعلام عقب وصوله إلى مطار هومبيرتو ديلغادو بلشبونة مصرحا:

“السفرية كانت مريحة والإستقبال كان رائعا هنا في لشبونة والتحضيرات الجدية ستنطلق الآن”

وأضاف: ” يمكن القول أنني عدت إلى مدينتي المفظلة، لكن الأمر كان سيكون مختلفا لو كنا في مدينة بورتو، لكن لشبونة مدينة جميلة هي الأخرى والناس هنا طيبون كثيرا ولقد حضينا بإستقبال رائع ويجب أن نقول كلمة لسفيرتنا هنا بالبرتغال التي إستقبلتنا بحفاوة كبيرة”.

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