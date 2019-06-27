ماجر: “الفوز على السنغال سيعبّد طريق الخضر في باقي مشوار “الكان””

أكد الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، على أهمية مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي، والتي من شأنها أن تعبّد طريق الخضر، في باقي مشوار “الكان”.

وصرح ماجر، للصحافة المصرية: “المنتخب الجزائري ليس الوحيد الساعي للتتويج بالبطولة ، هناك منتخبات أخرى تسعى لذلك”.

وأضاف: “المباراة ستكون كبيرة، وتعد امتحانا حقيقيا أمام السنغال الذي يملك لاعبين مميزين من المستوى العالي، وينشطون في أندية كبيرة”.

وتابع صاحب الكعب الذهبي: “على المنتخب الجزائري تقديم كل ما لديه للفوز أمام السنغال، لأن ذلك سيحرر اللاعبين من الناحية البسيكولوجية، وسيسهل مهمتهم في باقي مشوار “الكان””.

وتمنى رابح ماجر في الأخير الفوز للمنتخب الجزائري بهذه المباراة التي ستجمعه اليوم الخميس بمنتخب السنغال لحساب الجولة الثانية، من المجموعة الثالثة لنهائيات كان 2019.