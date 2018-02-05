ماجر: “اللاعبون كانوا يخافون مني.. لهذا السبب”

كشف الناخب الوطني رابح ماجر أن بعض اللاعبين كانت لديهم نظرة خوف اتجاهه لأن البعض أكد لهم أنه يفضل اللاعبين المحليين على اللاعبين المغتربين.

وقال ماجر: “في البداية اللاعبون كانوا يخافوني قليلا لماذا؟، لأن الصحافة تحدثت كثيرا كون ماجر لا يحب اللاعبين المغتربين”.

وأضاف: “أكدوا لهم أنني أفضل اللاعبين المحليين وهذا خطأ لقد كذبوا عليهم”.

وتابع: “أحترم كثيرا اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا، ودائما ما يؤكدون حضورهم للجزائر”.

وأردف: “وهناك أيضا بعض اللاعبين المحليين المنسيين الذين أعدتهم للمنتخب”.

وختم كلامه: “نحن هنا عائلة واحدة، ولما حضر المغتربون تربص الخضر، فهموا أن البعض كذب عليهم”.