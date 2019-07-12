ماجر: “المنتخب الجزائري أمام فرصة كبيرة”

إعتبر الأسطورة الجزائرية، رابح ماجر، أن المنتخب الجزائري، أمام فرصة لا تعوض، لتحقيق ثاني لقب إفريقي في تاريخ الخضر.

وصرح رابح ماجر، للصحافة المصرية، عقب فوز الجزائر، على كوت ديفوار: “هذا الفوز منح فرحة كبيرة لكل الجزائريين”.

وأضاف: “الجزائر بحاجة لمثل هذه الإنتصارات، والمنتخب الجزائري، أمام فرصة كبيرة للتتويج بكأس أمم إفريقيا، لهذه الطبعة”.

وأوضح الناخب الوطني السابق: “تنظيم هذه الدورة بمصر ساعد المنتخب الجزائري، بالنظر لتوفر كل الظروف، إضافة للمساندة الكبيرة من الجماهير العربية”.

وتابع رابح ماجر: “الظروف ستكون مغايرة في الطبعات المقبلة لـ”الكان”، التي ستجرى في كل من الكاميرون، ثم كوت ديفوار، وبعدها بغينيا”.