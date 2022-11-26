ماجر: “المنتخب السعودي قادر على الذهاب بعيدا في المونديال”

أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، ثقته في قدرة المنتخب السعودي على الذهاب بعيدا في مونديال قطر 2022.

وصرح ماجر، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “بعد الانتصار على منتخب الأرجنتين سيكون الضغط على المنتخب السعودي قوياً”.

كما أضاف: “كل العرب الآن ينتظرون الكثير من المنتخب السعودي، ولم لا، أن يمرّ إلى الدور الثاني، فهو يستحق الذهاب بعيداً في مونديال قطر”.

وتابع رابح ماجر: “النجاح في اللقاء الثاني والبطولة ككل مرتبط بأن يلعب المنتخب السعودي بمستوى الشوط الثاني ضد الأرجنتين، فإذا لعب بمثل ذلك المستوى سيذهب بعيداً في البطولة”.

وجاءت هذه التصريحات من رابح ماجر، قبل مباراة الجولة الثانية، التي ستجمع اليوم السبت، المنتخب السعودية، بنظيره البولندي.