ماجر: “المنتخب الوطني أثبت أنه قادر على التأهل إلى الدور الثاني”

أشاد نجم المنتخب الوطني الأسبق، رابح ماجر، بردة فعل “الخضر” بعد خسارته أمام الأرجنتين، مؤكداً بأن زملاء إبراهيم مازة نجحوا في استعادة توازنهم وتحقيق فوز مهم على الأردن.

وقال ماجر في تصريح لقناة MBC1: “منتخب الجزائر عاد بقوة بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ونجح في الفوز على الأردن. وأثبت خلال هذه المباراة مستواه وقدرته على التأهل إلى الدور التالي”.

وفي حديثه عن المنتخب التونسي، أبدى أسطورة الكرة الجزائرية استغرابه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها “نسور قرطاج” أمام السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، قائلاً: “منتخب تونس منتخب كبير ويضم لاعبين مميزين، لكن خسارته أمام السويد بعد هزيمته الودية أمام بلجيكا جعلتني أتساءل كيف حدث ذلك”.

وخصّ ماجر المنتخب المصري بإشادة كبيرة عقب أدائه أمام نيوزيلندا وفوزه 3-1: “منتخب مصر قدم مباراة كبيرة جداً أمام نيوزيلندا، ولأول مرة أشاهده بهذه الإرادة، خاصة في الشوط الثاني، إذ لعب بقوة كبيرة ولم يستسلم رغم جودة المنتخب النيوزيلندي”.