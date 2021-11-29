ماجر: “المنتخب الوطني محظوظ لامتلاكه لاعبين في قطر”

اعتبر النجم السابق للخضر، رابح ماجر، بأن المنتخب الوطني محظوظ، لامتلاكه لاعبين ينشطون في البطولات الخليجية. وصرح ماجر، لقناة “الكأس”: “المنتخب الوطني محظوظ لامتلاكه لاعبين ينشطون في قطر، والخليج بصفة عامة”.

كما أوضح صاحب الكعب الذهبي: “لاعبونا الناشطون في الخليج، سيستفيدون من تحضير جيد بمشاركتهم في بطولة كأس العرب”.

وتابع رابح ماجر: “المنتخب المحلي سيتفيد كثيرا من خبرة وتجبرة كل من بلايلي، بونجاح والبقية، وأتمنى تتويجهم ببطولة كأس العرب”.

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وصلت صبيحة السبت الماضي، بعثة المنتخب الوطني للمحليين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على رأس البعثة الناخب مجيد بوقرة.

وكان اللاعبين الناشطين في بطولات الخليج العربي، قد التحقوا أمس الجمعة بقطر، ليجتمعوا اليوم ببقية زملائهم.

يذكر أن المنتخب المحلي الجزائري، سيشارك في البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري.

سيكون اشبال بوقرة على موعد مع تنشيط لقاء السودان بداية من الفاتح سبتمبر الممقبل العاصمة القطرية الدوحة.

كما سيواجه بلايلي وزملائه كل من مصر ولبنان بعدما مباشرة.

وستنقل مباريات أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة عبر قناة بيان سبورتس القطرية المشفّرة الناطقة باللغة الإنجليزية.

كما خضع عناصر المنتخب الوطني للمحليين، لفحص الكشف عن فيروس كورونا، مباشرة عقب وصولهم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أن نتائج هذه الفحوصات التي خضعت لها بعثة المحليين، جاءت كلها سلبية.

يذكر أن زملاء مبولحي، سيفتتح مشواره ضمن منافسة كأس العرب، بمواجهة منتخب السودان، يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت قنوات الكأس عن بث المباريات التي سيشارك فيها عدد من نجوم العرب لكن لم تفصل بشكل كبير وواضح.

كما لم يتحصّل المسؤولون عن التلفزيون العمومي الجزائري على مقترح بث المباريات.

و تملك القنوات القطرية الحصرية في نقل المباريات فقط.

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