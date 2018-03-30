رد الناخب الوطني “رابح ماجر” على منتقديه، خاصة الذين وجهوا سهامهم إليه بعد الخطة التي جربها ضد المنتخب التانزاني.

وقال ماجر في تصريح للإذاعة الوطنية: “الناس التي تتكلم في شؤون الكرة يجب أن لا تغالط الجمهور الجزائري”.

وأضاف: “البعض يقول كلام غريب للغاية، وأريد أن أوضح شيئا ما”.

وتابع: “في كل المباريات التي لعبناها لعبنا بطريقة واحدة إلا مباراة تانزانيا التي قررنا تغيير الخطة”.

وأردف: “تشاورت مع الطاقم الفني وقررنا تجريب خطة جديدة وشيء طبيعي أن تكون أخطاء لكن النتيجة هي التي تحكم”.

وختم كلامه: “المنتخب التانزاني لديه إمكانيات كبيرة وفاز ضد منتخب الكونغو”.

كما أوضح ماجر أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وهم الذين فازوا على المنتخب التانزاني برباعية وليس الخطة التي نجحت.