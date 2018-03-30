ماجر :”الناس راهي ضدي ولكن ربي معايا”

عبّر الناخب الوطني، رابح ماجر عن حسرته لما وصفه بـ”الحملة الموجهة ضده” من طرف بعض الأشخاص الذين لم يكشف أسماءهم.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”الناس راهي ضدي ولكن ربي معايا، والدليل على ذلك الإنتصارات المتتالية التي حققتها منذ وصولي لمنصبي”.

وأضاف :”المأمورية ليست سهلة ولكني قادر على تحمل المسؤولية، رغم كل شيء، والنتائج ستعطيني الحق بمرور الوقت إن شاء الله”.

ليواصل :”هناك أشخاص أعرفهم ولن أذكرهم، يسعون لتسويد الصورة، ولكن أؤكد بأن الله معي وسيُوفقني”.

وتُظهر اللهجة التي إستعملها الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” مدى الضغط الكبير الذي يشعر به في الآونة الأخيرة.