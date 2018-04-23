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ماجر :”باب الخضر مفتوح ونستدعي من لا نعرف مُستواهم”!!

الرياضة
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ماجر :”باب الخضر مفتوح ونستدعي من لا نعرف مُستواهم”!!
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الناخب الوطني، رابح ماجر لخرجاته الغريبة، وذلك عند ظهوره أمام وسائل الإعلام، صبيحة اليوم بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وأطلق صاحب الكعب الذهبي جملة “فريدة من نوعها” قائلا :”الباب للجميع ولكننا نستدعي اللاعبين الذين لانعرف مُستواهم لنُشاهدهم عن قرب”.

ليواصل :”نحن في فترة متابعة لجميع الأسماء القادرة على إعادة قوة المنتخب الوطني داخل أدغال إفريقيا وهذه أولويتنا”.

وختم :”عندما يقوم لاعب بالتسجيل مع فريقه، لايعني بأنه سيتم إستدعاؤه آليا، لأنه ومن الممكن جدا ألا يتناسب مع خطتنا”.

ورفض أسطورة “بورتو” مرة أخرى التطرق لقضية المُستبعدين دون تفسير “رايس مبولحي” و”سفيان فيغولي”، مُعطيا الإنطباع بأنه لايضعهما في حساباته.

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