ماجر: “بدون غرور.. كنت أستحق 3 كرات ذهبية” !

أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، “رابح ماجر”، عن حسرته لعدم تتويجه بأكثر من كرة ذهبية إفريقية في مشواره الكروي.

وقال “ماجر” في تصريحاته لمجلة “بوابة الأهرام”: “بدون غرور، كنت أستحق ثلاث كرات ذهبية وليست واحدة فقط”.

وأضاف: “فقد فزت بلقب أفضل لاعب فى إفريقيا 1987 وحصلت على الكرة الذهبية الوحيدة فى مشوارى الكروي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا وإحراز هدفي التاريخي بالكعب”.

وتابع: “لكنني ولأول مرة أقولها كنت أستحق الكرة الذهبية عام 1988، فقد واصلت تألقى مع بورتو وأسهمت بشكل مؤثر فى الفوز بلقب كأس الإنتركونتيننتال العالمية للأندية فى اليابان وتمكنت من تسجيل هدف وكنت رجل المباراة”.

وختم كلامه: “عام 1990، قدمت مردودا رائعا مع منتخب الجزائر، وكذلك فى أوروبا لكن تعرضت لظلم شديد، ولم أحصل على الكرة الذهبية، وتسبب ذلك فى شعورى بالحزن والإحباط آنذاك، لكنى يكفينى أننى تركت بصمات واضحة فى كرة القدم حتى الآن”.