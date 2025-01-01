ماجر: “براهيمي لاعب ممتاز ولم تُتح لي الفرصة للتعرف على غيلاس”

أشاد نجم المنتخب الوطني في فترة الثمانينيات والناخب الوطني الأسبق، رابح ماجر، بإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني الذين سبق لهم اللعب في نادي بورتو.

وفي حوار أجراه مع موقع “zerozero.pt” البرتغالي، اليوم الخميس، قال رابح ماجر: “أعرف براهيمي جيدًا، فقد أشرفت على تدريبه في المنتخب الوطني، إنه لاعب ممتاز جدًا. أما غيلاس، فلا أعرفه جيدًا، لم تتح لي الفرصة للتعرف عليه”.

وأضاف المدرب الأسبق للمنتخب الوطني: “اللاعبون الجزائريون في المنتخب الوطني ينشطون غالباً في فرنسا. يتمتعون بجودة كبيرة، وكذلك اللاعبون المحليون يتميزون بطابعهم الفني. المشكلة ليست فيهم، بل في المدربين الذين لا يلتفتون إليهم”.

وعاد صاحب العقب الذهبي للحديث عن تجربة المنتخب الوطني في مونديال 1986: “منتخب 1986 كان أقوى. لأنه كان يتألف من اللاعبين نفسهم الذين شاركوا في نسخة مونديال 1982، الذين أصبحوا أكثر نضجًا. وكنا نعتقد أننا سنقدم بطولة رائعة. لا أعرف ما الذي حدث. احتفظنا بالمدرب نفسه وكل شيء. لكن بعد 1986 تغير كل شيء. في المكسيك، كان لدينا فريق قوي ولعبنا مباراة رائعة ضد البرازيل. كان بإمكاننا الفوز، لكن ربما افتقدنا للخبرة”.