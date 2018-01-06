ماجر :”بعض الناس يُريدون لمس كعب قدمي..”

كشف الناخب الوطني، رابح ماجر مُواجهته لردود فعل غريبة، بين الفينة والأخرى بخصوص لقطة “الكعب” الأسطورية، وفي مُختلف أنحاء العالم.

وصرح لمجلة “ليكيب ماغازين” :”الحديث عن هدفي في نهائي رابطة الأبطال، أمر يومي بالنسبة لي، والبعض يُريدون حتى لمس كعبي”.

وأضاف :”منذ شهرين إلتقيت رئيس الفيفا، جياني إينفانتينو، بالمغرب، خلال أحد المُلتقيات، والذي ناداني ” Hey, Monsieur talonnade”، وأراد تقليدي”.

وختم بأن البرازيلي بيلي، أعجب بالكعب الذهبي ولكنه تمنى لو لم يستدر عند تسجيله للهدف، مُعتبرا بأن ذلك “أكثر أناقة”.