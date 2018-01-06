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ماجر :”بعض الناس يُريدون لمس كعب قدمي..”

الرياضة
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ماجر :”بعض الناس يُريدون لمس كعب قدمي..”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني، رابح ماجر مُواجهته لردود فعل غريبة، بين الفينة والأخرى بخصوص لقطة “الكعب” الأسطورية، وفي مُختلف أنحاء العالم.

وصرح لمجلة “ليكيب ماغازين” :”الحديث عن هدفي في نهائي رابطة الأبطال، أمر يومي بالنسبة لي، والبعض يُريدون حتى لمس كعبي”.

وأضاف :”منذ شهرين إلتقيت رئيس الفيفا، جياني إينفانتينو، بالمغرب، خلال أحد المُلتقيات، والذي ناداني ” Hey, Monsieur talonnade”، وأراد تقليدي”.

وختم بأن البرازيلي بيلي، أعجب بالكعب الذهبي ولكنه تمنى لو لم يستدر عند تسجيله للهدف، مُعتبرا بأن ذلك “أكثر أناقة”.

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