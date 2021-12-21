ماجر: “بكل تواضع.. المنتخب الجزائري الأفضل عربيا”

أشاد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر بالمنتخب الوطني الذي حقق لقب كأس العالم للمنتخبات العربية. وهذا في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي السبت الماضي.

كما تحدث رابح ماجر في تصريح لقناة “أم بي سي” بعد نهاية البطولة العربية التي توج بها المنتخب الجزائري. وقال “عوّدتنا قطر بهذه التنظيمات الرياضية، وكان نجاحا كبيرا جدا، أين وقفنا على الأجواء الرائعة في المدرجات، وحتى المستوى التقني”. بالإضافة إلى “اكتشاف بعض المنتخبات في هذه الدورة”.

في حين أضاف ماجر “بكل صراحة كل المنتخبات يستحقون التقدير، وقدموا الكثير في هذه البطولة”. “لكن المنتخب الجزائري أحسن فريق قدم كرة جميلة”.

وتابع ماجر “المنتخبات العربية جيدة، أتمنى أن الفيفا تستمر في البطولة العربية لعدة سنوات”. “لأن هذا أمر جيد للمنتخبات العربية، وإن شاء الله تتخذ الفيفا القرارات اللازمة”.

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كما توّج السبت الماضي،المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق بالمباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

وأعلنت اليوم، رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن خبر صادم، فيما يخص نتائج الفحوصات الروتينية للاعبين الذي ينشطون في “البريمرليغ”. و كشفت عن إجراءها عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الجولة الأخيرة. كما تفكّر جدّيا في توقيف المنافسة المحلية. حدث هذا، في ظل إصرار إتحاد الكاميرون على إجراء الكان في 9 جانفي المقبل “موعده المحدّد”.

عكس إصرار المسؤولين عن “الفيفا” برئاسة أنفانتينو و”الكاف” برئاسة موتسيبي بسبب تخوفاتهم من انتشار “الكوفيد”. في ظل عجز وعدم تطور قارة إفريقيا في المجال الصحي، ما سيضع لاعبي المنتخبات الإفريقية والجماهير في خطر حقيقي.

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