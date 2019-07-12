ماجر: “بلماضي أحسن تسيير مباريات “الكان” والخضر يستحقون التاج الإفريقي”

أثنى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، على الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه، مؤكدا أنهم يستحقون التاج الإفريقي.

وصرح رابح ماجر للصحافة المصرية، عقب مباراة فوز الجزائر على كوت ديفوار: “أغتنم هذه الفرصة لأقول “برافو” للاعبين وللناخب الوطني جمال بلماضي”.

وأضاف: “بلماضي عرف كيف يتعامل مع هذه البطولة من أول مباراة في الدور الأول، إلى حد الآن”.

وتابع ماجر: “رغم كل التعب والضغط الذي يعيشه الخضر في هذه البطولة، تمكنوا من الفوز بهذه المباراة والتأهل، لذا أقول أن المنتخب الجزائري يستحق التتويج بهذه البطولة”.