ماجر: “بلماضي يستحق جائزة أفضل مدرب لسنة 2019 دون منازع”

أكد أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر على أحقية المدرب جمال بلماضي لنيل لقب أفضل مدرب لعام 2019، باعد تتويجنه بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني.

وتحدث بلماضي عن جوائز الإتحاد الإفريقي لسنة 2019 على هامش حضوره إحتفالات الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة قائلا:

“كل اللاعبين يستحقون التتويج بلقب أحسن لاعب في إفريقيا، وسنتعرف على المتوج بهذا اللقب يوم غد”

وأضاف: “المباراة التي لعبناها بين اللاعبين القدامى كانت فرصة بالنسبة لنا من أجل الإلتقاء مجددا.. الحمد لله دائما لدي علاقة رائعة مع المصريين”.

“بالنسبة لي بلماضي يستحق لقب أفضل مدرب لسنة 2019 بدون منازع، لأنه فاز بكأس إفريقيا ومنتخبنا كان متألق في هذه البطولة”.