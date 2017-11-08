ماجر: ” بوراس يمتلك مؤهلات كبيرة وأحسنت الإختيار بإقائه معنا”

أشاد الناخب الوطني الجديد رابح ماجر بمدرب الحراس “عزيز بوراس” الذي يعتبر الوحيد من الطاقم الفني السابق الذي يواصل العمل مع الطاقم الحالي.

ونشط الناخب الوطني رابح ماجر ندوة صحفية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الأربعاء قائلا

وقال ماجر: ” لقد وقفت على طريقة عمل “بوراس “وأنا سعيد ببقائه معنا، لأنه يملك مؤهلات كبيرة”

وعن مدرب الحراس الثاني حنيشاد قال: ” قررت تعزيز الطاقم الفني بحنيشاد وسيبقى في نفس الوقت في المديرية الفنية “