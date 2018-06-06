ماجر بين تاريخه في البرتغال وشرفه مع الجزائر !!

الرياضة
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ماجر بين تاريخه في البرتغال وشرفه مع الجزائر !!
بقلم أمير بهلول

صنع رابح ماجر إسمه كلاعب في البرتغال حينما صال وجال رفقة نادي بورتو، الآن يعود للبلد الذي شهد دخوله “العالمية” ولكن كمدرب مدافعا عن شرفه وعن شرف الجزائر.

صاحب الكعب الذهبي انهزم في 3 مباريات متتالية كسابقة لهذا الجيل، سواء مع المحليين أو مع المنتخب الأول.

لذلك فإن مواجهة بطل “أوروبا” بقيادة الرقم واحد عالميا “كريستيانو رونالدو”، ستجعل المباراة مفصلية بنسبة كبيرة لمشوار ماجر مع الخضر.

ورغم بيان الفاف الذي إستنكر الحملة التي تُساق ضد “الناخب الوطني” إلا أن الجميع يرى أن مباراة الغد قد تكون الأخيرة لماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.

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