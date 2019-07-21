ماجر: «تتويج الجزائر رائع وهناك مكان لنجمة ثالثة ورابعة»

قال الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، إن تتويج الجزائر باللقب القاري كان رائعا، خاصة وأن المأمورية كانت صعبة.

وأوضح ماجر أن الجزائر بإمكانها التتويج مستقبلا بكأس إفريقيا: «كنا متفائلين منذ البداية، وكنا نعرف أن هذه الدورة

ستكون صعبة على المنتخب الوطني، وفضلا عن هذا بعد خروج المنتخبات العربية، تونس، مصر والمغرب أصبحنا سفراء الكرة العربية،

وكان يجب علينا التتويج رغم الصعوبات الكبيرة»، وأضاف: «من بين أسباب التتويج أيضا توجد الروح القتالية في المنتخب الوطني،

حقيقة هذا التتويج رائع خاصة وأننا انتظرنا النجمة الثانية منذ سنوات، هناك مكان لنجمة ثالثة ورابعة، وبرهنا للعالم أن الجزائر عادت لمكانتها».