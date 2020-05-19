ماجر: “تشجيع الجماهير المصرية للمنتخب الجزائري ساهم في تتويج الخضر”

أشاد أسطورة المنتخب الجزائري السابق رابح ماجر بالجماهير المصرية، من خلال تشجيعهم للخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي في تصريح لقناة on sport المصرية عن تتويج المنتخب الجزائري في مصر قائلا:

“كنت أتوقع فوز المنتخب المصري، مستفيداً من عنصري الأرض والجمهور بخلاف امتلاكه لاعبين مميزين يتقدمهم صلاح، ولكن لم يحصل الفريق على الإعداد بشكل جيد، وكذلك عانى اللاعبون من الإجهاد”.

وأضاف ماجر أن “منتخب الجزائر لعب في ظروف طيبة، والملعب كانت أرضيته جيدة، والجماهير المصرية كانت تشجع المنتخب الجزائري حيث ظهر أنه المنتخب الأفضل ولذلك استحق الفوز باللقب”.