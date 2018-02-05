ماجر: “حان وقت التتويج بالكان” !

أكد الناخب الوطني “رابح ماجر” أنه حان الوقت للمنتخب من أجل التتويج بلقب كاس أمم إفريقيا، والإستثمار في التوليفة البشرية الحالية.

وتحدث صانع ملحمة خيخون في حوار حصري مع موقع “غول” العالمي حول الأهاف المستقبلية للخضر قائلا:

“جميع المدربين يريدون الفوز، وأنا واحد من بين هؤلاء المدربين، فإذا فاز فريقي فسأكون سعيد جدا خصوصا إذا كان الفوز مرفوقا بالآداء الجيد فذلك يعني أننا حصدنا الزبدة وثمن الزبدة”.

وأضاف: ” “يجب أن نتذكر أن منتخبنا مرّ بفترات صعبة، بعد الخسارة أمام منتخبات نيجيريا، الكامرون وزامبيا..لا أعرف ما اللذي حدث بالضبط، اللاعبين فقدوا الثقة.. والثقة تعود فقط مع النتائج”.

وبخصوص الأهداف المستقبلية قال ماجر: “الآن نحن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق هدف احد وعلينا أن نستفيد من هذا الفريق من أجل الذهاب بعيدا، لأنه إذا لم نتمكن من التتويج بلقب الكان مع هذا الفريق، فبأي تشكيلة تريدون أن نفوز به؟”.